Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начал текущих суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС,

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.