В Тернопольской области уже работает 11 агропродовольственных рынков

Новости Украины:В связи со смягчнием карантина, в Тернопольской области возобновили свою работу 11 агропродовольственных рынков.

В Тернопольской области возобновили свою работу 11 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В Тернопольской области начали работу агропродовольственные рынки в Бережанах, Чорткове, Кременце, Борщеве, Бучаче, Подволочиске, Козове, Залещиках и еще три в Тернополе", - говорится в сообщении.

Работу рынков ежедневно контролируют инспекторы Госпотребслужбы и правоохранители. Качество и безопасность продукции проверяют специалисты лаборатории ветсанэкспертизы.

Специалисты службы о выявленных нарушениях ежедневно сообщают правоохранителей и представителей власти на местах.

Инспекторы службы отмечают, что больше всего нарушают правила карантина покупатели, которые не соблюдают дистанции, не видят разграничительных линий или неправильно используют маски.

Как сообщалось, в Украине уже начали свою деятельность 640 агропродовольственных рынков в условиях карантина.

29 апреля на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопросов работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина. Контроль за соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.