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В Украину спецрейсами эвакуировали 400 человек

В Украину спецрейсами эвакуировали 400 человек
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:За прошедшие сутки почти 400 человек вернулись в Украину тремя спецрейсами.

За прошедшие сутки почти 400 человек вернулись в Украину тремя спецрейсами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских специальных авиарейса из Казахстана, Германии и Италии. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили почти 400 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг и лиц с повышенной температурой тела не выявлено.

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"Все без исключения пассажиры, прибывшие в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - сообщили в ГПСУ.

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Борисполь, ГПСУ, Эвакуация украинцев, Дій вдома.
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