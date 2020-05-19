В Украину спецрейсами эвакуировали 400 человек

Новости Украины:За прошедшие сутки почти 400 человек вернулись в Украину тремя спецрейсами.

За прошедшие сутки почти 400 человек вернулись в Украину тремя спецрейсами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских специальных авиарейса из Казахстана, Германии и Италии. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили почти 400 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг и лиц с повышенной температурой тела не выявлено.

"Все без исключения пассажиры, прибывшие в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - сообщили в ГПСУ.