В Харьковской области от COVID-19 выздоровел 5-месячный ребенок

Новости Украины:В Харьковской области выздоровел 5-месячный ребенок, у которого был подтвержден COVID-19.

В Харьковской области за минувшие сутки количество новых подтвержденных случаев COVID-19 чуть больше, чем число выздоровевших.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19... Выписаны 25 человек", - сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что среди выздоровевших самый маленький из заболевших - 5-месячный ребенок из Лозовского района области.

В общей сложности по состоянию на утро вторника в Харьковской области зафиксировано 1318 подозрений на COVID-19 (в том числе 33 за последние сутки). Из них 815 подтверждено, 332 опровергнуто. Остальные - на стадии проверки.

Из 815 заболевших 186 выздоровели, 30 человек умерли. Госпитализированы 256 человек (в том числе 5 в реанимации: 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). Кроме того, с подозрением с подозрением на COVID-19 госпитализированы 124 человека.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 876 случаев COVID-19, из них 260 - за сутки.