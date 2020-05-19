Мэр Киева: для подготовки детских садов нам необходимо максимум две недели

Новости Украины:В столице детские сады будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабмина.

Детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабинета министров Украины, подчеркивает мэр города Виталий Кличко.

"Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет министров", - сказал Кличко во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

По словам городского головы, необходимо будет определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.

"Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия", - пояснил мэр.

Он добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.