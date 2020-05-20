Подполковник СБУ попался на взятке в $2 тысячи и 10 тонн зерна

Новости Украины:СБУшника разоблачили на взятке в 2 тыс. долл и 10 тонн зерна.

Подполковник Управления СБУ в Николаевской области задержан за вымогательство и получение взятки в размере 2 тыс долларов и 10 тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса задержан подполковник Управления СБУ в Николаевской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, сотрудник спецслужбы потребовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тыс долларов США и 10 тонн зерна.

"За такое "вознаграждение" правоохранитель должен был не принимать меры по документированию факта выращивания предприятием сильсьгоспкультур на территории Николаевской области без продления договора аренды земельного участка", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 19 мая 2020 сотрудника СБУ задержали во время получения первой части взятки в размере 2 тыс долларов США.

"Сейчас идет обыск в Управлении СБУ в Николаевской области и по месту жительства подполковника. После проведения неотложных следственных действий, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - говорится в сообщении.