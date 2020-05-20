В столице разоблачили интернет-магазин, торговавший психотропными веществами

Новости Украины:В Киеве разоблачили интернет-магазин, в котором продавали психотропные таблетки.

В Киеве разоблачили и прекратили деятельность интернет-магазина, в котором продавали таблетки с психотропным веществом сибутрамин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 6 сотрудниками УПН совместно с СО Печерского УП ГУНП в Киеве прекращена незаконная деятельность интернет-магазина по продаже таблеток, которые в своем составе содержали психотропное вещество "сибутрамин". В ходе досудебного расследования правоохранители провели две оперативные закупки таблеток с психотропным веществом, после чего был задержан местный житель, 1982 г.р., который организовал указанную незаконную схему сбыта", - говорится в сообщении.

Указано, что во время санкционированных обысков у задержанного обнаружили и изъяли около 3500 таблеток с психотропными веществами, компьютерное оборудование, гаджеты, банковские черновые записи и заметки.

"Розничная стоимость изъятых психотропных веществ, по ценам "черного" рынка составляет более 100 тысяч гривен", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас следователи и процессуальные действия продолжаются. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 307 УК Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.