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Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)

Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Количество больных Covid-19 за сутки уменьшилось в 13 областях Украины, еще в двух осталось неизменным.

 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 областях Украины из 24 несмотря на рост числа заболевших над количеством выздоровевших в целом по стране.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, наибольшее количество выявленных случаев заболевания наблюдается в Черновицкой, Волынской Львовской областях и в Киеве, тогда как больше всего выхдоровевших за сутки в Житомирской и Ровенской областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 15 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 20 – выздоровления (с начала пандемии был 766 заболевших, 13 умерших и 425 выздоровевших), сейчас в области болеет 328 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Волынской области – 41 новый случай заболевания, 4 - смерти и 10 – выздоровления (за все время 676 заболели, 21 умерли и 168 выздоровели), сейчас болеет 487 человек (за сутки на 27 больше);

- в Днепропетровской области – 6 случаев заболевания и 12 - выздоровления (за все время 849 заболели, 13 умерли и 116 выздоровели), сейчас болеет 720 человек (за сутки на 6 меньше);

- в Донецкой области 2 новых случая заболевания за сутки и 6 - выздоровления (за все время – 133 заболевших, 4 умерших и 48 выздоровевших), сейчас болеет 81 человек (за сутки на 4 меньше);

- в Житомирской области – 10 новых случаев заболевания и 45 – выздоровления (583 заболели, 12 умерли и 230 выздоровели за все время), сейчас болеет 341 человек (на 35 меньше за сутки);

- в Закарпатской области - 11 новых случаев заболевания и 19 - выздоровления (за все время 922 заболевших, 24 умерших и 216 выздоровевших), сейчас болеет 682 человек (за сутки на 8 меньше);

- в Запорожской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии - 385 заболевших, 9 умерших и 196 выздоровевших), сейчас болеет 180 человек;

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 11 новых случаев заболевания Covid-19, 1 - смерти и 15 - выздоровления (1 246 заболевших, 71 умерших и 539 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 636 человек (на 5 больше за сутки);

- в Киеве - 51 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 21 – выздоровления (всего 2 410 случаев заболевания, 54 - смерти и 306 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 050 человек (за сутки на 28 больше);

- в Киевской области - 16 случаев заболевания и 6 - выздоровления (с начала пандемии 1 261 заболели, 29 умерли и 218 выздоровели), сейчас болеет 1 014 человек (за сутки на 10 больше);

- в Кировоградской области – 5 случаев выздоровления и 6 заболевших за сутки (за все время 450 заболели, 20 умерли и 332 выздоровели), сейчас болеет 98 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 42 заболели и 23 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 19 человек;

- во Львовской области подтверждено 38 новых случая заболевания Covid-19, 1 - смерти и 9 - выздоровления (за все время – 1 136 заболевших, 31 умерших и 225 выздоровевших), сейчас болеет 880 человек (на 28 больше за день);

- в Николаевской области 1 человек заболел, случаев смерти и выздоровления за сутки нет (за все время - 264 заболевших, 6 умерших и 98 выздоровевших), сейчас болеет 160 человек (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области - 8 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (с начала пандемии – 792, 13 и 86 соответственно), сейчас болеет 693 человека (за сутки на 2 больше);

- в Полтавской области Covid-19 за сутки 1 человек заболел и 11 человек выздоровели (265 заболевших, 10 умерших и 213 выздоровевших за все время), сейчас болеет 42 человека (за сутки на 10 меньше);

За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19

- в Ровенской области - 29 новых случаев заболевания и 42 - выздоровления (за все время – 1 217, 29 и 412 соответственно), болеет 776 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Сумской области за сутки не выявлено новых случаев заражения и смерти, 2 - выздоровели (за все время 164 заболели, 4 умерли и 100 выздоровели), сейчас болеет 60 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области – 8 новых случаев заболевания и 28 - выздоровления (за все время 1 089 заболели, 22 умерли и 647 выздоровели), сейчас болеет 420 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Харьковской области - 20 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 13 - выздоровления (за все время 836 заболели, 32 умерли и 176 выздоровели), сейчас болеет 628 человек (за сутки на 5 больше);

- в Херсонской области – 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не было (за все время 172 заболевших, 2 умерших и 132 выздоровевших), сейчас болеет 38 человек (за сутки на 4 больше);

- в Хмельницкой области 13 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления за сутки (с начала пандемии 280 заболели, 9 умерли и 73 выздоровели), сейчас болеет 198 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области - 5 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (с начала пандемии 381 заболели, 16 умерли и 225 выздоровели), сейчас болеет 140 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 54 новых случаев заболевания Covid-19, 4 - смерти и 28 - выздоровления (2 796 заболевших, 114 умерших и 710 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 972 человек (на 22 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области - 5 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время – 115 заболевших, 6 умерших и 41 выздоровевший), сейчас болеет 68 человек (за сутки на 5 меньше).

Как сообщалось, в Украине за минувшие стуки, по данным Минздрава, зафиксировано 354 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 16 ранее заболевших скончались, 323 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 260 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 18 мая – о 325 новых заболевших. Количество инфицированных по состоянию на уро 20 мая нарастающим итогом составило 19 230 человек ( в т. ч, 1376 - детей и 3 757 медиков).

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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