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Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап

ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап
23:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ко второму этапу смягчения карантина на сегодня готовы 13 областей,

На сегодня не все области Украины отвечают условиям для перехода на второй этап смягчения карантина.

Об этом в комментарии LB.ua. сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сообщил Кузин.

По его словам, в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет.

"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое. И Киев под эти параметры тоже пока не попадает", - отметил чиновник.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 20 мая, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Правительство вводит определенные признаки эпидемической ситуации в регионах, которые будут учитываться при составлении карантинного режима. А именно: инцедентность - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 должна составлять менее 50%. А также количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должна составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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