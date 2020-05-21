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Ослабление карантина: мэрия Харькова готовится к открытию детсадов

Ослабление карантина: мэрия Харькова готовится к открытию детсадов
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Детсады в Харькове откроются с 1 июня.

Детские сады в Харькове должны заработать с 1 июня, после очередного этапа ослабления карантинных мер.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на директора Департамента образования горсовета Ольгу Деменко.

"Официального распоряжения в городе еще не получили, решение о возобновлении работы дошкольных учебных заведений, скорее всего, будет принято в стране 25 мая. Поэтому, по поручению руководства города, приняты меры, которые работники дошкольного образования должны выполнить на следующей неделе, чтобы с 1 июня возобновить работу детских садов", - отметила Деменко.

По ее словам, накануне в детсадах проведут генеральную уборку, продезинфицируют все поверхности: "Есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. К тому же, во время карантина в учебные учреждения поступило 1,5 млн масок, которые частично раздали родителям и работникам, и в каждом учебном заведении есть резерв средств".

"Надо закупить продукты, а для этого надо знать, сколько детей будет ходить в детсады. В ясельных группах примерно по 15 детей, но в обычные дни группы посещают не более 10, в группах садов - 20-25 детей, посещают не более 15. Есть и кадровые вопросы, потому что среди работников есть люди в возрасте 60 лет", - добавила Деменко.

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По ее словам, после открытия детсадов сотрудникам и детям будут утром и в течение дня измерять температуру: "Принимать детей будут не в помещении, а на улице. Кроме того, в детсадах не будут проводить занятия, предусматривающие близкий контакт детей".

По словам Деменко, в городе большинство детских садов - типичные: "Они построены таким образом, что в них можно реализовать все карантинные меры. Группы имеют два помещения, а каждая из комнат - площадью не менее 30 кв. м".

Как сообщалось ранее, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и приняли ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая началось постепенное их ослабление.

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Сегодня карантинные меры продлены до 22 июня. При этом будет действовать адаптивный карантин: ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

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Харьков, Карантин, Детсады.
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