В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая

Новости Украины:В Минздраве назвали три области Украины, в которых не смогут ослабить карантин с 22 мая.

Из-за динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 по меньшей мере три области Украины, в частности Черновицкая, Волынская и Ровенская, не смогут ослабить карантин с 22 мая. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава Украины за 20 мая.

“По состоянию на 18 мая ситуация с заболеванием COVID-19 в нескольких западных областях (в частности Черновицкой, Волынской, Ровенской) не позволяла перейти к очередному этапу смягчения карантина”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 — летальные.

В частности, накануне глава Минздрава рассказал, что будет разрешено с 22 мая в рамках “адаптивного карантина”.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.