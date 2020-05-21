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Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады

Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
12:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, с 25 мая - метрополитен, а с 1 июня - детские сады.

 Наземный транспорт в Киеве возобновит работу в штатном режиме с 23 мая, метрополитен - с 25 мая, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"По следующему этапу послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях ", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитен, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение о дате открытия больших торговых центров мы утвердим отдельно. После того, как метро возобновит работу", - подчеркнул Кличко.

Также с 1 июня в столице начнут работать:

- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО;

- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов);

- зоны отдыха и пляжи у водоемов.

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"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 мая в Киеве 2475 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе 65 случаев за минувшие сутки.

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Виталий Кличко, Киев, Метро, Карантин, Детские сады, Коронавирус, Covid-19.
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