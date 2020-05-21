Главный медик Львова: У нас мало оснований существенно ослаблять карантин

Новости Украины:У Львова "мало оснований для существенного ослабления карантина", введенного из-за эпидемии коронавируса.

Учитывая те критерии, которые вчера обнародовало правительство, у Львова не много оснований ослаблять карантин.

Об этом заявил главный медик Львова Владимир Зуб, сообщает пресс-служба городского совета.

"Сегодня у нас будет заседание городского оперативного штаба, где будут все причастные к принятию соответствующих решений специалисты. Все нужно детально обсудить, учитывать статистику, учитывать рекомендации правительства и опыт других стран. Если говорить объективно, то по тем критериям, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных смягчений. Но и ужесточать карантин не будем. Мы наблюдаем за ситуацией: сейчас имеем стабильный результат, взрыва заболевания нет", - рассказал он.

По его словам, критерии правительства довольно просты, однако по первому же Львов не проходит: нельзя ослаблять, если в течение недели положительных ПЦР-тестов не более 12 на 100 тысяч населения.

"Если брать за основу, что у Львова есть 750 тысяч, то должно быть не более 90 положительных результатов, а у нас пока больше 100. По следующим двум критериям мы проходим: должно быть занято не более 50% коечного фонда в медучреждениях. У нас как раз 50% занято. И должно быть сделано более 12 ПЦР-тестов на 100 тысяч в неделю. У нас проводят гораздо больше тестов", - сообщил Зуб.

Главный медик добавил, что пока трудно сказать, откроются ли детские садики.

"Но если откроются, то всем нужно быть очень сознательными и ответственными... Здесь должна быть жесткая позиция: если у ребенка есть признаки заболевания - категорически не вести в заведение дошкольного образования", - отметил Зуб.

Он сказал, что это же касается возобновления работы спортзалов и бассейнов.

"Мое субъективное мнение - пока надо воздержаться, хотя бы до 1 июня. Нужно еще понаблюдать за динамикой заболеваемости. Любой спорт - это все равно гипервентиляция, учащенное дыхание и выброс капель слюны во время форсированного выдоха", - пояснил Зуб.

Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, по состоянию на 08.00 21 мая во Львове и Львовской области подтверждено 1175 случаев инфицирования коронавирусом, из них 32 - летальные.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев.