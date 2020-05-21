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Киев сэкономил тысячи тонн соли

Киев сэкономил тысячи тонн соли
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что с прошлой зимы город сэкономил более 44,5 тысячи тонн соли, и в следующем сезоне дорожники потратят значительно меньше средств на закупку посыпочных материалов.

Минувшая бесснежная зима сэкономила Киеву более 44,5 тысячи тонн соли, средства, которые были выделены на уборку снега, были направлены на закупку и ремонт коммунальной техники, выплату зарплат, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как рассказал мэр в четверг в ходе онлайн-брифинга, подготовка к осенне-зимнему периоду всегда начинается заблаговременно, в начале лета, «и никто заранее не знает, какой будет зима - снежной или нет».

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Остатки соли.. составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли", - подчеркнул Кличко.

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Также, как рассказал городской голова, средства, выделенные «Киевавтодору» в прошлом сезоне, были направлены на зарплату сотрудникам коммунальных служб, приобретение горюче-смазочных материалов.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - подчеркнул мэр.

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Виталий Кличко, Киев, Соль, Зима, Уборка снега.
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