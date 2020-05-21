ОГА: в Ровенской области не будут смягчать карантинные ограничения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Ровенщине не планируют смягчать карантинные ограничения.

В Ровенской области отказались от смягчения карантинных мероприятий из-за фиксирование новой волны случаев и возникновение новых очагов заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"Карантин в Ровенской области не будем смягчать. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За прошедшие сутки в Ровенской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружили вспышку коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

"На сегодня там 12 больных (6 работников и 6 подопечных), 8 из них находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - сообщил Коваль.

Указывается, что в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются.

"Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения на коронавирус (на COVID-19 - ред.), областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - резюмировал глава ОГА.

Как сообщалось ранее, в Украине уже 19 706 случаев COVID-19 , из них 579 - летальные.