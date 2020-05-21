Донбассу грозит экологическая и техногенная опасность

Новости Украины:Состояние разрушенных объектов инфраструктуры может негативно сказаться на работе очистных сооружений и защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов.

В Донецкой области начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса. Так, из-за вооруженной агрессии РФ нарушено экологическое равновесие в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донетчины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

Отмечается, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Ведь последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в реке Северский Донец и Азовского моря.

Указанные действия страны-оккупанта является нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

Напоминаем, открыто уголовное производство по факту принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.