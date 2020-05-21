В Одессе заявили о ликвидации загрязнения после утечки нефтепродуктов с танкера Делфи

Новости Украины:Были приняты меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды.

Одесский морской порт заявил о ликвидации загрязнения водной поверхности нефтепродуктами, вытекшими в море с потерпевшего крушение в 2019 году танкера «Делфи» (Delfi).

Как сообщили в администрации порта, сегодня в 08:30 во время регулярного визуального мониторинга акватории сотрудники отдела экологической безопасности порта обнаружили рядом с судном следы нефтепродуктов.

Об обнаруженном загрязнении было сообщено территориальным подразделениям Государственной экологической инспекции, представители которых отобрали пробы в районе судна.

Кроме того, сотрудники администрации порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа «Дельфин», где находится судно.

«По окончании процедур, необходимых для фиксации загрязнения, были приняты меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом «Эконадин», - сообщили в порту.

Отмечается, что загрязнение полностью ликвидировано. Состояние поверхностных вод в районе расположения аварийного танкера сейчас удовлетворительное, утечки нефтепродуктов отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

Сегодня, 21 мая, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов, и сказал, что пляж «Дельфин», скорее всего, будет закрыт.