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На Одесщине у умершего мальчика нашли в желудке металлические предметы

На Одесщине у умершего мальчика нашли в желудке металлические предметы
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мальчика удалось бы спасти, если бы его своевременно доставили в больницу.

В Одесской области у 10-летнего жителя Любашевского района, умершего на операционном столе, обнаружены в желудке металлические предметы.

Как сообщили журналистам в Любашевской больнице, ребенка доставили в критическом состоянии.

Оказалось, что ранее он двое суток мучался от боли в животе. Мать была уверена, что ребенок наелся незрелой черешни, и дала ему обычное обезболивающее. Позднее вместо скорой помощи родители пригласили сельского знахаря.

В результате у потерпевшего развился перитонит. Как пояснил главный врач Дмитрий Фомин, мальчика удалось бы спасти, если бы его своевременно доставили в больницу. )

Через несколько часов после госпитализации ребенок умер – медики больше часа проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. При вскрытии в желудке мальчика обнаружены металлические предметы – гайки, болты и пр. Как выяснилось, у него были отклонения психоневрологического характера, и он нуждался в повышенном внимании со стороны взрослых.

Напоминаем, 19 мая в Любашевскую больницу Одесской области был доставлен в крайне тяжелом состоянии малолетний житель села Троицкое. Через несколько часов ребенок скончался на операционном столе.

Сообщалось, что мальчик жаловался на боль в животе, мать дала ему таблетку, но со временем состояние ребенка только ухудшалось. В больнице мальчик якобы признался, что упал с дерева.

По другим данным, он накануне наелся неспелой черешни. По данному факту открыто производство по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Больница, Скорая помощь, Медики, Одесчина.
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