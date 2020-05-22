На Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса

Новости Украины:В Броварском районе обнаружили вспышку коронавируса.

Сразу 9 новых случаев инфицирования коронавируса зафиксировали в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье.

Сообщает издание "Трибуна Бровары" со ссылкой на комментарий руководительницы первичной медицины Броварского района Ирины Дементьевой.

По словам Ирины Дементьевой, материал для тестирования ПЦР отобрали еще 14 мая. Однако, из-за загруженности лаборатории, результаты поступили только вчера - зараженными оказались 7 жителей пансионата и 2 работника. Сейчас на карантине в пансионате находится 19 пожилых людей и 5 работников заведения.

Руководительница "первички" района подозревает, что новое заражение произошло из-за непонимания серьезности ситуации. Карантинный пост на входе в пансионат будет стоять дальше.

О вспышке коронавируса в доме престарелых в Зазимье стало известно в конце апреля. По данным полиции Киевской области, заведение работало нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Трое пенсионеров, которые жили в нем, умерли от COVID-19.