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На Львовщине представили художественный проект "Нитки, которые говорят"

На Львовщине представили художественный проект "Нитки, которые говорят"
00:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На Львовщине показали художественный проект "Нитки, которые говорят".

На Львовщине к Дню Вышиванки представили художественный проект "Нитки, которые говорят", насчитывающий 16 авторских картин изготовленных из ниток для вышивания.

Об этом сообщает на пресс-служба ЛОГА.

"Приглашаем к просмотру видео про уникальный художественный проект ко Дню Вышиванки "Нитки, которые говорят". Автор проекта - Ася Выховская, директор Народного дома села Лопатин, что в Радеховком районе. Эта выставка картин представлена на мольбертах изготовленных собственноручно. Творчество насчитывает 16 авторских картин изготовленных из ниток для вышивания", - говорится в сообщении.

Как отмечает автор проекта, каждая картина - олицетворение богатства и колорита украинской культуры, где вышивка - присущая нашему региону, а кукла-мотанка и различные техники выкладки ниток придают картинам "живое" содержание, отсюда и название проекта - "Нитки, которые говорят".

Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 21 мая.

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Вышиванка, Львовщина, Нитки, которые говорят.
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