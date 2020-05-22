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На Донетчине мужчину арестовали по подозрению в убийстве сразу после выхода из тюрьмы

На Донетчине мужчину арестовали по подозрению в убийстве сразу после выхода из тюрьмы
02:34 Сегодня Телеграф УНН Фото из открытых источников

Новости Украины:На Донетчине мужчина вышел из тюрьмы и совершил убийство.

Досудебным расследованием установлено, что 14 мая мужчина, только отбыв 3-летнее наказание за грабеж и разбой, пришел к дому, который находится на территории садового общества и принадлежит сожителю его матери.

Об этом сообщает  пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Увидев спящего в кровати 72-летнего хозяина, злоумышленник с целью завладения его имуществом, поднял с пола металлическую арматуру и нанес ею не менее 20 ударов по телу мужчины, после чего завладел его курткой, мобильным телефоном, электрошокером, ключами и продуктами питания - на общую сумму 900 грн и с места преступления скрылся.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и множественных ушибленных ран головы пострадавший скончался на месте.

По ходатайству Краматорского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей местному жителю, который обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему, лицом, ранее совершившим разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) УК Украины.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области мужчину осудили за убийство 13-летней девушки.

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Прокуратура, Тюрьма, Донетчина.
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