На Донетчине водитель фургона сбил женщину на дороге

Новости Украины:18-летний водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter остался на месте ДТП.

В Донецкой области водитель совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть.От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. По факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает полиция области.

В среду на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что сбил женщину, которая еще жива. Трагическое событие произошло в селе Ксеновка Никольского района.

На место немедленно прибыли следователи областного главка и следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции, а также "скорая". Медики констатировали смерть потерпевшей.

Личность погибшей установлена - это 52-летняя местная жительница. 18-летний водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter остался на месте ДТП.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка.