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Боевики установили более 150 противопехотных мин на Луганщине

Боевики установили более 150 противопехотных мин на Луганщине
03:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины:Средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований.

Служба безопасности Украины расследует факт минирования боевиками «ЛНР» участка вблизи линии разграничения в районе поселка Желобок в Попаснянском районе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Опасную зону площадью 50 квадратных метров обнаружили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил. Во время осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр. С места происшествия изъято 157 противопехотных мин ПМН-2», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований.

Как отмечается, действия террористов создали смертельно опасную зону рядом с автомобильной трассой и приусадебными участками местных жителей.

В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 УК (приготовление к террористическому акту), продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц.

Как известно, использование противопехотных мин ПМН-2, имеющихся на вооружении армии РФ, запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

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СБУ, Боевики, Донбасс, Луганщина, Мины.
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