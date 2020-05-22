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Суд оштрафовал участников столкновений в Новых Санжарах

Суд оштрафовал участников столкновений в Новых Санжарах
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Суд назначил штрафы для участников столкновений в Новых Санжарах.

Двоим участникам блокирования транспорта в Новых Санжарах, которые тракторами перегородили дорогу автобусу с эвакуированными из Китая людьми, суд назначил штрафы в 850 грн.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

"Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем в уголовных процессах и участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах. Приговорами суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица, осознавая свои действия, оставили два трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

Напоминаем, 20 февраля самолетом из китайского города Ухань эвакуировали 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После осмотра и пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. В столкновениях между протестующими и правоохранителями пострадали девять полицейских и один гражданский. Правоохранители задержали 24 участников беспорядков. Впоследствии всех, кроме одного, отпустили.

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Все по теме:

Штраф, Полиция, Эвакуация, Ухань, Коронавирус, Новые Санжары.
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