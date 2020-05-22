На Ровенщине обнаружено уже 1323 случая коронавируса

Новости Украины:На Ровенщине за сутки зафиксировали 10 заражений коронавирусом.

По состоянию на вечер 21 мая в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Таким образом, в Ровенской области зарегистрировано 1323 случая заболевания COVID-19. Из них - 262 медработники и 91 ребенок.

Новые случаи заражения выявлены у 6 жителей из Ровно; 1 из Ровенского района (пгт Квасилов), 2 из Острожского района (с. Мощаниця) и 1 с Березновского района (с.Малинск).

Возраст больных от 25 до 91 года.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в общем 29 случаев летальных.

Выздоровели от COVID-19 уже 535 человек (40%). В четверг выздоровели 63 больных из Ровенского, Гощанского, Дубенского, Костопольского, Корецкого, Березнивского, Острожского, Млинивского районов и города Ровно.

В работе лабораторий области остается 383 образца.

В области не будут смягчать карантин. Действовать будут все ограничения, установленные до этого. В случае уменьшения количества случаев, комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение.

Напомним, в Украине уже 19 706 случаев COVID-19, из них 579 летальных.