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Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали

Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Один военнослужащий погиб, семеро получили ранение вследствие 7 обстрелов на Донбассе.

За минувшие сутки, вследствие 7 обстрелов со стороны российских наёмников на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы обстрелы со стороны российских наёмников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.

Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены

По данным украинской разведки, 21 мая ранено не менее четырех российских наёмников на Донбассе.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сообщили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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