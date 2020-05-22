Коронавирус в ВСУ: за сутки выявлено три новых случая

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки выявлено три новых случая COVID-19, вылечились уже 85 человек.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 мая подтверждено еще 3 новых случая коронавируса, при этом выздоровели от COVID-19 уже 85 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 22 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале, еще один сотрудник ВСУ (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 243 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 17 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 22 мая, согласно сайту Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 975 человек

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.