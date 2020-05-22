Массовое убийство в Житомирской области: жертвами стали добровольцы АТО

Новости Украины:Среди расстрелянных семи человек в лесу Житомирской области экс-участники АТО, волонтеры и жители Киева.

Жертвами расстрела мужчиной семи человек в лесу Житомирской области, по предварительной информации, являются бывшие участники АТО, волонтеры и жители г.Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Между владельцем пруда, местным жителем, 1962 года, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева", - сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что около часа ночи в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.

"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц.