В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)

С 23 мая в Киеве планируют открыть зоопарк, где завершили первую очередь реконструкции. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко и показал видео, как теперь выглядит киевский зоопарк. "С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", - рассказал Кличко. Также, по словам мэра, сегодня в зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов, в новом помещении у входа, обустроят океанариум и фудкорты. Также продолжается строительство большого паркинга для посетителей - на 500 автомобилей. Его планируют открыть в июле. "Подчеркну: работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности - в режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. Количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка, будет ограничено", - отметил мэр.