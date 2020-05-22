Стрельба в Житомирской области: ОГП взял дело на контроль

Новости Украины:У Венедиктовой взяли досудебное расследование массового расстрела в Житомирской области на контроль.

Досудебное расследование в уголовном производстве о совершении умышленного убийства двух и более лиц в Житомирской области продолжался и находится на контроле Офиса Генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что арендатору озера сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более лиц (п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 22 мая 2020 года на берегу озера, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Арендатора водоема было задержано в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.