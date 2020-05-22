Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Кулеба в ООН: Мы знаем, что Россия ответственна за ряд кибератак
Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает
Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

На Тернопольщине от COVID-19 умер председатель райсовета

На Тернопольщине от COVID-19 умер председатель райсовета
23:39 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:От коронавируса умер председатель Кременецкой районного совета .

Сегодня умер председатель Кременецкой районного совета 49-летний Владимир Стефанский. Предварительно известно, что он болел CОVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил товарищ умершего Николай Казюк, главный специалист Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

«Соболезную родным по поводу смерти председателя Кременецкого районного совета, доброго человека и хорошего друга Владимира Стефанского. Покойся с миром...», - говорится в заметке.

По информации местных СМИ, Стефанский болел коронавирусом, находился в больнице в Почаеве. Болезнь дала осложнение на сердце. Врачи пытались реанимировать Владимира Стефанского в течение часа, но сердце остановилось.

Владимир Стефанский активно помогал с обеспечением местных больниц средствами защиты и постоянно сообщал оперативную информацию о ситуации с COVID-19 в Кременецком районе.

За последние сутки в Кременецком районе у семи человек методом ПЦР подтвердили COVID-19. По состоянию на 22 мая в этом районе зафиксировали больше всего инфицированных в области - 370.

Всего на Тернопольщине на 22 мая коронавирус зафиксирован у 1024 взрослых и 74-х детей. Выздоровели 678 человек. Умерли 23.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждены 20148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернопольщина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
02 Обвал цен на энергоносители: в мае газ для населения подешевеет
03 Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести
04 Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры
05 Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Португалия начнет принимать туристов
Португалия начнет принимать туристов
Украина cпустилась по выплавке стали в рейтинге Worldsteel
Украина cпустилась по выплавке стали в рейтинге Worldsteel
Нардеп фракции &quot;Слуга народа&quot; Аристов заболел коронавирусом
Нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом
Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)
Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь