На Тернопольщине от COVID-19 умер председатель райсовета

Новости Украины:От коронавируса умер председатель Кременецкой районного совета .

Сегодня умер председатель Кременецкой районного совета 49-летний Владимир Стефанский. Предварительно известно, что он болел CОVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил товарищ умершего Николай Казюк, главный специалист Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

«Соболезную родным по поводу смерти председателя Кременецкого районного совета, доброго человека и хорошего друга Владимира Стефанского. Покойся с миром...», - говорится в заметке.

По информации местных СМИ, Стефанский болел коронавирусом, находился в больнице в Почаеве. Болезнь дала осложнение на сердце. Врачи пытались реанимировать Владимира Стефанского в течение часа, но сердце остановилось.

Владимир Стефанский активно помогал с обеспечением местных больниц средствами защиты и постоянно сообщал оперативную информацию о ситуации с COVID-19 в Кременецком районе.

За последние сутки в Кременецком районе у семи человек методом ПЦР подтвердили COVID-19. По состоянию на 22 мая в этом районе зафиксировали больше всего инфицированных в области - 370.

Всего на Тернопольщине на 22 мая коронавирус зафиксирован у 1024 взрослых и 74-х детей. Выздоровели 678 человек. Умерли 23.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждены 20148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.