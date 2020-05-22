Директор Харьковской областной инфекционной больницы заразился COVID-19

Новости Украины:В Харькове директор инфекционной больницы Павел Нартов заразился коронавирусом.

Директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов заболел COVID-19.

Это корреспонденту Укринформа подтвердил сам Нартов.

«Да, COVID-19 подтвержден (у меня) лабораторно. Госпитализирован в своей же больнице. Состояние... не очень», - сказал директор медучреждения.

Ранее Нартов сообщал, что коронавирус подтвержден у 14 работников больницы, трое из них уже пролечились, а один заведующий отделением находится на самоизоляции.

Всего на Харьковщине коронавирусом заразились 202 медицинских работникиа, 63 из них уже выздоровели.

По состоянию на утро 22 мая в области зарегистрированы 866 случаев заболевания. Выздоровели 265 человек, 33 умерли.

В Украине лабораторно подтверждены 20148 случаев заболеваний COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 442 новых случая.