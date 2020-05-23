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Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевику сообщено о подозрении за участие в рядах незаконного вооруженного формирования на Донбассе.

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному мужчине, который воевал в рядах незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"При процессуальном руководстве Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования)", - говорится в сообщении.

По информарции прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что житель Авдеевки, находясь в Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой "ДНР", а именно - в танковый батальон "министерства обороны "ДНР".

Как отмечается, отдел военного комиссариата "ДНР" выдал указанному мужчине военный билет, обеспечил военной формой "ДНР" и огнестрельным оружием.

В течение августа-ноября 2016 года задержанный осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Отмечается, что мужчину, который направлялся в Россию, задержали на пропускном пункте Гоптовка.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 148 тыс. грн.

Досудебное расследование пока продолжается.

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Прокуратура, Донбасс, Боевик, Харьковщина, ОРДЛО.
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