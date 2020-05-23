В Медоборах массово расцвела неопалимая купина (Фото)

Новости Украины:На Тернопольщине расположен природный заповедник "Медоборы" площадью более 9500 га.

На Тернопольщине бело-розовым цветом покрылась Товтровая гряда известняковых гор, которые здесь называют Медоборами.

Это цветет ясенец белый, или неопалимая купина, сообщает корреспондент Укринформа.

«Товтры – особый природный уголок Тернопольщины и Украины, где ныне расположен природный заповедник «Медоборы» площадью более 9500 га. Здесь произрастает около 1 тыс. видов растений, значительная часть которых – редкие, эндемичные, реликтовые. Орхидных насчитывается два вида, шесть видов растений занесены в Европейский Красный список, в Красную книгу Украины – 44 вида растений. И среди них – ясенец белый, известный в народе как неопалимая купина», – рассказал начальник научного отдела природного заповедника «Медоборы» Ярослав Капелюх.

По его словам, еще десять лет назад большинство открытых участков Товтр были поросшие кустарниками, можжевельником, которые «заглушали» десятки видов краснокнижных растений, в том числе неопалимую купину.

Поэтому работники заповедника постепенно расчищали склоны, давая редким и эндемичным растениям зацвести во всей красе. Сейчас здесь огромные участки, покрытые цветущим ясенцом.

«Буквально за 5-6 лет расчищенные склоны полностью восстановились, и ясенец белый чувствует себя здесь достаточно комфортно, что подтверждают отдельные площади, покрытые этим удивительным растением. Оно встречается не только у нас, но и в других уголках Украины. Но в таком количестве, как на этой горе, что называется Острая, ее больше нигде не встретите, это точно», – отметил Капелюх.

Листочки растения похожи на листья ясеня. Отсюда и одно из его названий – ясенец, или ясенец белый. Хотя на самом деле чаще встречаются бледно-розово-сиреневые цветы, которые имеют пять неодинаковых лепестков. Само же очень ароматное соцветие имеет запах, напоминающий апельсиновый.

Хотя цветок и красивый, но нюхать его нельзя. Потому что от запаха ясенца начинает болеть голова, и боль держится не один час.

А еще с ясенцом белым надо быть очень осторожным, ведь при прикосновении он оставляет на теле ожоги. Они появляются не сразу, а через 2-3 дня. В случае сильных ожогов возникают пузыри, которые заживают очень медленно.

«Есть и еще одна необычное свойство неопалимой купины. Она может вспыхивать огнем. Дело в том, что растение выделяет эфир. И когда приблизиться к цветку и зажечь спички, она моментально вспыхнет. Собственно, такое свойство неопалимой купины описано в библейских преданиях и народных легендах, которых немало в разных регионах Украины», – сказал Капелюх.

А заместитель директора по научной работе природного заповедника «Медоборы» Галина Олияр добавила, что в этом году из-за майского похолодания цветение неопалимой купины несколько сместилось во времени. Но с каждым днем Товтровые склоны, особенно горы Острой, приобретают все более интенсивный бледно-розовый оттенок.

Увидеть всю красоту цветения неопалимой купины туристы могут, когда пройдутся по эколого-образовательным тропам Медоборов вместе со специалистами из парка.