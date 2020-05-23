Боевики снова мешают наблюдателям ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины:Боевики снова не пропускали патрули ОБСЕ на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе блокируют пересечение КПВВ для наблюдателей миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 22 мая.

“16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 мая члены вооруженных формирований снова не пропускали патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы при попытках проезда/прохода официальным дорожными коридорами 8 раз в Донецкой области и 3 раза в Луганской области. Кроме того, патрули СММ не пропускали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 2 раза в Донецкой области и 4 раза в Луганской области”, — говорится в отчете.

В частности, боевики ссылались на то, что блокпост закрыт из-за COVID-19.

В СММ ОБСЕ подчеркнули, что начали сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в неподконтрольных правительству районов на КПВВ вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта. “Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране”, — сообщили в СММ.

При этом в СММ ОБСЕ добавили, что в условиях пандемии для наблюдателей ввели ряд строгих мер безопасности: соблюдение правил социального дистанцирования, ежедневные проверки температуры, использование средств индивидуальной защиты и минимизация количества персонала в транспортных средствах.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что боевики прячут танки и артиллерию вблизи жилых кварталов на Донбассе.