На Буковине уже почти 3 тыс зараженных коронавирусом

Новости Украины:Почти шесть десятков новых случаев коронавирус, а также три смерти от осложнений заболевания зафиксировали на Буковине.

В пятницу, 22 мая, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили в еще 59 человек.

В течение суток лабораторный центр исследовал 495 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Одновременно еще 32 человек на Буковине выздоровели от COVID-19.

По данным Черновицкой ОГА от 22 мая, на Буковине зафиксировали еще 5 летальных случаев: у трех пациентов подтвердили COVID-19.

От болезни скончался 68-летний черновчанин, который имел гипертоническую болезнь. Также от осложнений нового типа коронавируса умер 82-летний пенсионер из Сторожинецкого района. Он страдал от гипертонии, сахарного диабета и кардиосклероза.

Не смогла побороть болезнь 68-летняя женщина со Сторожинеччины. Кроме COVID-19 она имела ишемию, гипертонию и сердечную недостаточность.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 964 человек. Из них 122 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как минимум 782 - выздоровели и выписались из медучреждений.