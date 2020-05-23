"Собирали оленьи рога": В Чернобыльской зоне задержали нарушителей

Новости Украины:Пограничники Житомирского отряда обнаружили трех лиц, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону.

В Чернобыльской зоне выявили трех мужчин, которые незаконно попали в зону отчуждения, чтобы собрать рога оленей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

“Сегодня ... пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили трех лиц, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины, как в дальнейшем выяснилось, жители Киевской области, попавшие в зону отчуждения в обход контрольных постов. При этом путешественники оказались не совсем ценителями экстрима и созерцания природы в зоне отчуждения. Ведь на момент обнаружения они собрали более 60 роговых образований диких животных общим весом более 150 кг. Сейчас рога изъяты.

На правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КоАП “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению”, решение по которым будет принимать суд.

Кроме этого, по факту обнаружения признаков уголовного преступления по ст. 267-1 УК “Нарушение требований режима радиационной безопасности” пограничниками направлено соответствующее уведомление в Национальной полиции.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали четырех человек за нарушение режима экологической безопасности.