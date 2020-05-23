Киевская полиция пресекла деятельность трех нелегальных игорных заведений

Новости Украины:Три учреждения функционировали в Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах столицы.

Правоохранители разоблачили в трех районах Киева нелегальные игорные заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

“Вопреки законодательству, три учреждения функционировали в Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах столицы. Следователи ... задокументировали деятельность трех подпольных азартных клубов, которые находились на улицах Васильковской и Кирилловской, а также на Чоколовском бульваре”, - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, организаторы игорных заведений сами обзванивали клиентов и приглашали "поиграть", а впускали их через "черный" ход.

“Во время санкционированных обысков в заведениях мы обнаружили и изъяли около 30 системных блоков и мониторов, через которые осуществлялся допуск к азартным играм, а также другое оборудование, использовавшееся в противоправном бизнесе", - рассказал следователь Днепровского управления полиции Андрей Загладько.

По всем фактам начато уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.