КГГА: столичное метро заработает с 25 мая

Новости Украины:Столичный метрополитен возобновит перевозки пассажиров с 25 мая.

Киевский метрополитен возобновит перевозки пассажиров с 25 мая.

Об этом на брифинге 23 мая сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме", - сказал Пантелеев.

Также, по его словам, с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки и будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Кроме того, по его словам, готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов, для сдачи ВНО. Также начнут работать учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Готовятся к открытию с 1 июня отели, но без работы ресторанов.

С 1 июня также готовятся к открытию детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, однако без работы бассейнов.

Пляжи, зоны отдыха также начнут работать с 1 июня. Кроме того, откроют с 1 июня кладбища.

Решение об открытии ТРЦ будет принято отдельно, в зависимости от тенденции заболеваемости.

Как сообщалось, Киев с сегодняшнего дня возобновляет работу наземного пассажирского транспорта и работу магазинов площадью до 1000 кв. м. Так, наземный пассажирский транспорт возобновит работу сегодня в 12:00.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 74 человек, среди них - 14 медиков. Всего на сегодня в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.