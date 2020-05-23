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ПАСЕ вручила Киеву награду за активное продвижение европейских ценностей

ПАСЕ вручила Киеву награду за активное продвижение европейских ценностей
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Киев получил Почетный флаг от ПАСЕ.

Украинская столица получила Почетный флаг от Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Почетный флаг - это значительный шаг на пути интеграции Киева в европейское сообщество городов и муниципалитетов. Приятно, что европейские специалисты отметили наши достижения в развитии инструментов прямой демократии, в том числе электронных - Общественного бюджета, е-петиций, общественных слушаний и пр. В целом мы имеем уже две награды от Совета Европы, дальше будем бороться за Почетную таблицу, а затем за основной приз - Премию Европы. Это важно, ведь получение европейских наград не только повышает статус города, но и открывает большие возможности сотрудничества с международными организациями и фондами", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Награда назначается за активное продвижение европейских ценностей, обмен в области образования, культуры и спорта, а также - организацию европейских мероприятий. Это уже вторая высокая награда от СЕ. Ранее Киев получил Европейский диплом.

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В этом году за награды Совета Европы традиционно соревновались муниципалитеты из 47 европейских государств. 8 наград получили муниципалитеты Франции, Германии, Италии, Сербии, Турции и Украины, 6 Почетных флагов - муниципалитеты Германии, Польши, Испании, Турции и Украины, 12 Европейских дипломов передали муниципалитетам Австрии, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и Украины. Кроме Киева, награды получили Винница, Ривне и Полтава.

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Киев, ПАСЕ, ЕС, Почетный флаг.
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