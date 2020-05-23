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Столкновения под офисом Медведчука: активистов Нацкорпуса доставили в отделение полиции

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Столкновения под офисом Медведчука: активистов Нацкорпуса доставили в отделение полиции
15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацкорпус

Новости Украины:Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука.

Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в субботу, доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции.

"Около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения- они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции", - сказали в Печерском райуправлении. В настоящее время устанавливаются личности этих людей, их действиям будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции подчеркнули : "Никаких взрывов не было".

На сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил".

"Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность", - отмечает Нацкорпус.

Демонстрация Нацкорпуса: возле офиса главы ОПЗЖ произошел взрыв (Видео)

Также сообщается, что Нацкорпус подал "соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ, а также к Минюсту с судебным иском по факту совершения партией государственной измены".

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Виктор Медведчук, Нацполиция, Нацкорпус, ОПЗЖ.
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