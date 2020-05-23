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Смягчение карантина: Полтавская область начнет уже сегодня, Хмельницкая - с понедельника

Смягчение карантина: Полтавская область начнет уже сегодня, Хмельницкая - с понедельника
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Полтавская и Хмельницкая области с 23-25 мая смягчают карантинные ограничения.

Полтавская и Хмельницкая область с 23 мая начинают новый этап ослабления карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, в области с 23 мая разрешено проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей, проведение религиозных мероприятий при условии нахождения не более 1 человека на 10 кв м площади здания, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в городском, пригородном, межгородском и внутриобластном транспорте, а также работа отелей (без возобновления работы ресторанов).

С понедельника, 25 мая, возобновят работу учреждения дошкольного образования.

С 1 июня в Полтавской области разрешено возобновить работу спортивных учреждений, занятия в группах не более чем по 10 человек в учреждениях образования, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом, и межобластные пассажирские перевозки.

Также c 1 июня в учреждениях социальной защиты населения будут сняты ограничения перемещения персонала за пределы стационарных учреждений.

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В Хмельницкой области по итогам обсуждения комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение разрешить с 25 мая главам районных государственных администраций и органам местного самоуправления, за исключением г. Нетишин, ряд послаблений карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Таким образом, в области также разрешено проведение спортивных мероприятий, деятельность отелей и пассажирские перевозки при условии соблюдения противоэпидемических ограничений.

Кроме того, в Хмельницкой области разрешено восстановить регулярные международные автомобильные пассажирские перевозки с ограничением количества пассажиров по количеству сидячих мест, а также идентификации пассажиров (с целью установления контактных лиц в случае обнаружения заболевания COVID-19 среди лиц, пользовавшихся услугами перевозчиков).

Адаптивный карантин: какие области не готовы к смягчению ограничительных мер

При этом комиссия не разрешила проводить религиозные мероприятия в помещениях, а также возобновлять регулярные пассажирские перевозки на межгородских и межобластных маршрутах и нерегулярные пассажирские перевозки.

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Полтавская область, Хмельницкая область, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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