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На Харьковщине селяне протестуют, требуя присоединения к другой ОТГ

На Харьковщине селяне протестуют, требуя присоединения к другой ОТГ
23:29 Сб, 23 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сегодня в районе села Борки прошла акция протеста.

На Харьковщине жители двух сел Змиевского района вышли на акцию, требуя присоединения к Мерефянской территориальной громаде, тогда как в соответствии с принятым Кабмином перспективным планом громад населенные пункты присоединили к Змиевской ОТГ.

Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

«Сегодня в районе села Борки состоялась акция протеста, направленная на присоединение сел Борки и Первомайское к Мерефянской территориальной громаде. Участников было около 100 человек. Движение транспорта не прекращалось. Мероприятие длилось с 11 до 12 часов. За соблюдением правопорядка следили 15 полицейских, нарушения публичной безопасности и порядка во время акции не зафиксированы», - рассказали в полиции.

Участники акции стояли по обе стороны трассы с плакатами и украинскими флагами. Как говорят крестьяне, в апреле прошлого года в них прошли общественные слушания, по результатам которых большинство решило присоединиться к Мерефянской ОТГ, однако местные сельские советы проголосовали за присоединение к Змиевской громаде.

В Харьковской ОГА корреспонденту Укринформа сообщили, что принятый Кабмином Перспективный план громад региона учитывает все пожелания громад и являются именно результатом проведенных общественных слушаний и соответствующих решений местных советов.

«Вопрос о присоединении определенных сел к другой громаде - не на уровне ОГА или Кабмина. Этот вопрос на уровне сельских советов: этими жителями избраны депутаты, принявшие такое решение», - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Пастух.

Напоминаем, 15 апреля Кабинет министров утвердил перспективный план формирования громад Харьковской области.

После публикации документов выяснилось, что структура громад Харьковщины не соответствует плану, подготовленному региональной рабочей группой и утвержденному 31 января. Так, разногласия обнаружили по Змиевскому, Нововодолажскому, Балаклейскому, Изюмскому, Первомайскому, Харьковскому районам. Громады начали обращаться в ОГА, чиновники в свою очередь заявили, что занимаются урегулированием этого вопроса. На каком этапе возникли разногласия между данным планом и принятым вариантом, и почему это произошло, осталось непонятным. В начале мая глава ОГА Алексей Кучер встречался с председателем комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко, чтобы урегулировать проблему. 20 мая КМУ утвердил Перспективный план, принятый региональной рабочей группой.

Документ предусматривает создание в области 56 способных территориальных громад, включая г.Харьков.

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Протест, Харьковщина, ОТГ, Селяне.
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