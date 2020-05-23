Спасатели подняли со дна Черного моря более 60 снарядов (Фото и видео)

Новости Украины:В Николаевской области уничтожены 63 взрывоопасных предмета.

Николаевские спасатели подняли со дна Черного моря и уничтожили 63 снаряды и авиабомбы

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Плановые работы по разминированию акватории Черного моря, в пределах Кинбурнской косы, начались 11 мая и продолжались до 22 мая. Территория обследована на общей площади 2,97 га. Все опасные находки транспортированы на сушу, в специально отведенное место, и уничтожены путем контролируемого подрыва. В общем пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожены 63 взрывоопасных предмета», - говорится в сообщении.

В частности, с морского дна изъяты 55 артиллерийских снарядов разного калибра, 7 подрывных зарядов и ФАБ 50 (фугасная авиабомба).

К работам привлекались 10 человек, беспилотный подводный аппарат Charpie HX-100-1, акваскутер Seascooter Mount Professional Dive Series и другая техника.