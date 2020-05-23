Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко

В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
23:36 Сб, 23 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Состоялась церемония прощания с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко.

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу прошла церемония прощания с украинским политиком, народным депутатом нескольких созывов Анатолием Матвиенко.

Об этом сообщил пятый Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Очень тяжелый день для тех, кто знал Анатолия Сергеевича Матвиенко. Сегодня мы провожаем его в последний путь и отдаем дань этому светлому человеку и его вкладу в развитие суверенного, независимого украинского государства. Он был настоящим борцом и настоящим патриотом. Покойся с миром, Анатолий Сергеевич", - написал Порошенко.

Как сообщалось, 22 мая умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады нескольких созывов Анатолий Матвиенко.

Анатолий Матвиенко родился 22 марта 1953 года в Винницкой области.

Был народным депутатом шести созывов. В апреле - сентябре 2005 года возглавлял Совет министров АР Крым. В Верховной Раде восьмого созыва был заместителем председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

Похоронят Анатолия Матвиенко в воскресенье - 24 мая в городе Бершадь Винницкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Нардеп, Анатолий Матвиенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
03 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
04 В МИД назвали один из самых перспективных для Украины рынков
05 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
Вступил в силу закон об администрировании налогов
Вступил в силу закон об администрировании налогов
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь