В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко

Новости Украины:Состоялась церемония прощания с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко.

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу прошла церемония прощания с украинским политиком, народным депутатом нескольких созывов Анатолием Матвиенко.

Об этом сообщил пятый Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Очень тяжелый день для тех, кто знал Анатолия Сергеевича Матвиенко. Сегодня мы провожаем его в последний путь и отдаем дань этому светлому человеку и его вкладу в развитие суверенного, независимого украинского государства. Он был настоящим борцом и настоящим патриотом. Покойся с миром, Анатолий Сергеевич", - написал Порошенко.

Как сообщалось, 22 мая умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады нескольких созывов Анатолий Матвиенко.

Анатолий Матвиенко родился 22 марта 1953 года в Винницкой области.

Был народным депутатом шести созывов. В апреле - сентябре 2005 года возглавлял Совет министров АР Крым. В Верховной Раде восьмого созыва был заместителем председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

Похоронят Анатолия Матвиенко в воскресенье - 24 мая в городе Бершадь Винницкой области.