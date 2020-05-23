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День Героев: В Луганской области почтили бойцов УНР (Фото)

День Героев: В Луганской области почтили бойцов УНР (Фото)
23:39 Сб, 23 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В селе Можняковка присоединились к празднованию Дня Героев.

В селе Можняковка Новопсковского района военнослужащие отдела пограничной службы «Белолуцк» Луганского отряда вместе с главой Белолуцкого поселкового совета и представителями организации Украинских националистов присоединились к празднованию Дня Героев.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«Мероприятие состоялось у Гайдамакской могилы, где похоронены бойцы Запорожского корпуса армии УНР. Солдаты этого подразделения в 1918 году фактически выполняли функции пограничников, защищая территорию Украинской Республики в пределах нынешней Луганской области», - говорится в сообщении.

Представители организации Украинских националистов подчеркнули, что еще до 1991 года на территории Украины этот праздник отмечали подпольно, впоследствии он приобрел государственное значение. В восточных областях День героев получил свое распространение с 2014 года. Сегодня этот праздник отмечают по всей территории Украины.

В завершение участники мероприятия минутой молчания почтили память героев Запорожского корпуса, Героев Небесной сотни и всех погибших на востоке Украины, защищавших ее территории от российской агрессии, и возложили цветы к могиле.

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УНР, День героев, гспу.
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