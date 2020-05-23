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В Харькове на площади Свободы разместили Аллею Героев Украины (Фото и видео)

В Харькове на площади Свободы разместили Аллею Героев Украины (Фото и видео)
23:46 Сб, 23 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Выставочная Аллея Героев Украины останется на площади до позднего вечера.

Символическая - в виде фотовыставки - Аллея Героев Украины открыта у волонтерской палатки "Все для Победы", что на площади Свободы в центре Харькова.

Событие корреспонденту Укринформа прокомментировал инициатор акции, руководитель Харьковской организации "Сокол" Валентин Дебелый.

"День Героев Украины учрежден по инициативе ОУН еще в 1941 году. И хотя пока это не государственный праздник, мы решили напомнить харьковчанам о земляках - Героях Украины разных времен - от сечевых стрельцов до воинов Армии УНР, УПА, деятелей ОУН и воинов АТО/ООС", - сказал Дебелый.

Десяток информационных стендов, установленных на площади, рассказывают о героях-земляках. Среди них есть стенды, посвященные сечевому атаману 17 века Ивану Сирко, идеологу национализма Николаю Михновскому, имя которого связывают с инициативой создания украинского войска. Рядом - стенды с информацией о воинах АТО: 23-летнему выпускнику истфака Харьковского национального университета имени Каразина Мирославу Мисле ("Мисливець"), который, будучи офицером 93-й отдельной механизированной бригады, погиб осенью 2016 года в бою с окупантами вблизи Крымского Луганской области; 19-летнему Святославу Горбенко ("Скельд"), который учился на факультете иностранных языков Харьковского национального педагогического университете имени Сковороды, добровольцем ушел на фронт, и в 2016 году погиб в бою за Донецкий аэропорт, прикрывая боевого товарища.

Выставочная Аллея Героев Украины останется на площади до позднего вечера, а потом ее разместят в офисе организации "Сокол", где экспозиция будет открыта для всех.

Активисты "Сокола", по их словам, планируют реализовать собственный проект создания скульптурной Аллеи Героев Украина на мемориальном комплексе защитников Украины, который будет построен возле метро "Защитников Украины" в Харькове.

Порядок возле выставки обеспечивает наряд полиции. Инцидентов нет.

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Харьков, Выставка, Аллея Героев Украины.
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