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На Ровенщине за сутки коронавирусом заболели 17 человек

На Ровенщине за сутки коронавирусом заболели 17 человек
02:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Ровенской области всего 1417 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на вечер 23 мая на Ровенщине подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталия Коваля.

“Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавируса при Ровенской ОГА информирует: По состоянию на вечер 23 мая на Ровенщине зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19”, — сообщил председатель ОГА.

Он добавил, что новые случаи заболевания регистрировались у:

— 7 жителей из Ровно;

— 5 из Ровенского района (с.Вересневе 2, с.Корнин 2, с.Антопиль-1);

— 1 из Дубровицкого района (Большие Озера)

— 1 из Заричненского района (с.Новоричиця)

— 3 из Здолбунов.

Глава ОГА добавил, что среди заболевших ребенок в возрасте 13 лет и 16 взрослых в возрасте от 32 до 71 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1417 случаев заболевания коронавирус. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 31 случай летальный”, — говорится в сообщении.

Коваль также отметил, что преодолели COVID-19 уже 590 человек. “Сегодня получили второй отрицательный тест двое ровенчан, которые лечились амбулаторно”, — написал он.

“На проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья 382 образца”, — резюмировал глава облгосадминистрации.

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Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.
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