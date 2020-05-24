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На Харьковщине мужчину задержали во время сбыта гранат

На Харьковщине мужчину задержали во время сбыта гранат
03:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Харьковской области мужчину задержали во время сбыта гранат.

На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта гранаты РГД-5 и Ф-1.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат РГД-5 за 1 тысячу гривен и ручной гранаты Ф-1 за 700 гривен. Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Следователями решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование. Оперативные действия проводили сотрудники Лозовского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Все по теме:

Полиция, Гранаты, Харьковщина, Ф-1, РГД-5.
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