Пограничники задержали в зоне отчуждения трех "сталкеров"

Новости Украины:В Чернобыльской зоне задержали трех "сталкеров".

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции задержали в зоне отчуждения трех мужчин, которые попали туда с целью экстремального туризма и отдыха.

Об этом информирует Северный рубеж Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Во время совместных действий пограничников Житомирского отряда и сотрудников Национальной полиции были выявлены и задержаны три гражданина Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины являются жителями одного из населенных пунктов приграничья. Зная о последствиях нарушения режима заброшенной территории, они решили попасть в Чернобыльскую зону и сознательно пошли на нарушение.

Всех троих привлекли к административной ответственности.